Politie waarschuwt voor inbrekers in tuinhuizen 05 mei 2018

De lokale politie Kempen Noord-Oost waarschuwt de inwoners van Ravels, Retie en Arendonk voor inbraken in tuinhuizen. De voorbije maanden kende de zone een stijging van dat soort inbraken, tot zo'n tien inbraken per maand. "Telkens werden werkmaterialen gestolen of waardevolle fietsen. Gemeenten die in de omgeving liggen van de E34 zijn het geliefkoosde terrein van rondtrekkende dadergroepen", klinkt het. "Als politie raden we aan om dure fietsen niet onder te brengen in een losstaand tuinhuis of losstaande garage waar de dader via het raam kan binnenkijken, ook al is dit slotvast." (JVN)