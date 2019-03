Politie onderschept verboden wapens bij controleactie Jef Van Nooten

18 maart 2019

17u03 0

De politie Kempen Noord-Oost organiseerde in de nacht van zaterdag op zondag een grootschalige controleactie gericht tegen woninginbraken.

De controleactie vond plaats aan Grens, Schotelven en Huiskens in Arendonk. Enkele honderden voertuigen werden aan de kant gezet. Een dertigtal voertuigen werd grondig gecontroleerd. “Er werden twee verboden wapens in beslag genomen, een boksbeugel en een telescopische wapenstok”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Zeven personen hadden drugs op zak en nog eens zeven andere bestuurders hadden te veel gedronken. Eén rijbewijs werd ingetrokken.” De politie betrapte tijdens de actie ook één bestuurder die rond reed ondanks een rijverbod. Geen enkele gecontroleerde bestuurder kwam in aanmerking voor woninginbraken.