Play & Sport breidt uit met twaalfde sportkamplocatie Nu ook sportkampen vanuit Bemdhal in Arendonk en Sportoase Stede Akkers Toon Verheijen

12 januari 2019

21u27 0 Arendonk Play & Sport uit Malle breidt het aanbod voor sportkampen nog meer uit en start nu ook met een aanbod vanuit de Bemdhal in Arendonk en Sportoase Stede Akkers in Hoogstraten. De organisatie biedt al sportkampen aan op tal van andere locaties en heeft ondertussen een pool van ruim 150 monitoren. Daar mogen er nog altijd bij en daarom zijn de initiatiefnemers nu ook gestart met opleidingen voor nieuwe monitoren.

De Arena Mintjens in Malle is de uitvalsbasis van Play & Sport waar het verhaal enkele jaren geleden startte. Ondertussen breidt het aanbod meer en meer uit. Een pool van zo’n 150 monitoren zet zich nu al in voor sportkampen tijdens zowat alle vakanties in Malle, Hoogstraten, Brasschaat, Pulderbos, Ranst en Pulle op een twaalftal locaties. Nu komt er dus nog eens Arendonk bij. Een zevende locatie dus. “We zijn in Malle gestart, maar gaandeweg kwamen daar de andere locaties bij omdat er gewoon vraag naar was”, vertelt initiatiefnemer Stijn Verhaegen. “De regio van Arendonk was nog een beetje een blinde vlek en daarom willen we ook daar met ons aanbod voet aan de grond krijgen. We starten er in de zomer met twee weken, maar de bedoeling is het in de toekomst te laten groeien.”

Variatie

Kleutersportstages, dansen, ballenfestival, blow-up (alles met opblaasbare dingen), ponystages. Het aanbod is nogal divers en gaat verder dan de traditionele sporten. “We richten ons op kinderen tussen 3 en 14 jaar”, vertelt Stijn. “Jongens of meisjes, iedereen moet wel iets naar zijn of haar zin kunnen vinden. We willen dat kinderen hier leren ontdekken wat ze graag doen zonder dat ze persé in een bepaalde richtingen worden gedreven.”

Monitoren

Play & Sport werkt ondertussen met een pool van ruim 150 monitoren. “Het zijn stuk voor stuk mensen die wel vertrouwd zijn met de pedagogische sector”, vertelt Stijn. “Ze moeten feeling hebben om met kinderen te werken. Ouders moeten immers in vol vertrouwen hun kinderen achter kunnen laten op de stageplaatsen. We zijn nu recent ook gestart met een opleiding tot monitor. We hebben al één sessie gedaan en daar kwamen toch meteen al twintig kandidaten op af. We doen die opleiding bewust zelf omdat we dan meteen een goed zicht hebben op de kandidaten. Die opleiding duurt een week. We mikken vooral op leerkrachten of studenten in de pedagogische sector.” Play & Sport werkt ondertussen ook met een eigen portaal waarin de aangesloten monitoren zitten. Wanneer ze een kamp krijgen toegewezen na een kandidaatstelling, krijgen ze een deeltijds contract. “We leggen de lat wel bewust hoog. Onze kampen zijn geen kinderopvang in de letterlijke zin. We willen kinderen spelenderwijs echt iets aanleren.”

Meer info op www.playsport.be