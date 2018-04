Paardenstal brandt uit 11 april 2018

Omstreeks 11.10 uur gisterenvoormiddag heeft er een brand gewoed in een paardenstal in de Reenstraat in Arendonk die in de tuin van een woning. De brand was volgens de brandweer veroorzaakt door een vonk toen de eigenares de grasmaaier wou vullen met benzine. De paarden stonden in de wei en ook de vrouw raakte niet gewond. De brand was snel onder controle maar een brandweerman raakte lichtgewond door een verstuiking aan de voet. (MVBO)