Nieuwe hondenweide van 900 vierkante meter achter Academie 14 juli 2018

02u24 0 Arendonk Achter de Academie zal een terrein van ongeveer 900 vierkante meter omgevormd worden tot een hondenweide.

Een hondenweide is een afgebakende groenzone waar honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, in alle veiligheid kunnen rondlopen, spelen en ravotten zonder anderen daarbij te hinderen. Honden moeten in de gemeente steeds aangelijnd zijn. Een hondenweide vormt hierop een uitzondering, daar kunnen de honden vrij lopen en zich uitleven. Het gemeentebestuur koos deze locatie omwille van de centrale ligging, de goede toegankelijkheid en de vlotte bereikbaarheid.





Met deze hondenweide krijgt Arendonk een tweede zone waar honden niet aangelijnd moeten worden, naast de bestaande hondenlosloopzone in de Hoge Vijversbossen.





Ontmoetingsplaats

"Het gemeentebestuur wil een aangename en hondvriendelijke omgeving creëren waar zowel honden als baasjes zich thuis voelen. Naast een speelzone voor de honden, willen we van deze hondenweide ook een ontmoetingsplaats maken", klinkt het bij het bestuur.





Hondenpoepvuilbak

Om een bezoek aan de hondenweide voor iedereen aangenaam te houden, zijn er uiteraard enkele spelregels verbonden aan het gebruik ervan. Het opruimen van hondenpoep is hierbij regel nummer 1. Daarvoor wordt ook een hondenpoepvuilbak geplaatst.





Het gebruiksreglement zal duidelijk zichtbaar zijn voor alle gebruikers. Dewerken voor de aanleg van de hondenweide gaan binnenkort van start.





(WDH)