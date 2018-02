Mountainbikes en koersfietsen gestolen 07 februari 2018

Dieven zijn een tuinberging binnengedrongen aan Klavervelden in Arendonk. De bewoners ontdekten dinsdag rond 13 uur dat de deur open was gebroken. De daders gingen ervandoor met twee mountainbikes. Enkele uren later, rond 15.30 uur, kreeg de politie Kempen Noord-Oost ook een melding vanuit 't Zand in Arendonk, één straat verderop. Hier zijn twee koersfietsen ontvreemd na een inbraak in de garage. De politie gaat er van uit dat beide diefstallen het werk zijn van dezelfde daders. (JVN)