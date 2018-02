Motorrijder gewond na val 08 februari 2018

02u30 0

Een 37-jarige man uit Arendonk is dinsdagavond rond 17.30 uur gewond geraakt op het kruispunt van de Roeststraat met Grens in Arendonk. De man, S.J., kwam er bij het afslaan ten val met zijn moto. Hij is met verwondingen aan een been naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)