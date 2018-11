Mobiele sluis om vrachtwagens uit dorpskern te houden Jef Van Nooten

22 november 2018

De politiezone Kempen Noord-Oost heeft een mobiele vrachtwagensluis geplaatst in het centrum van Arendonk. De politie wil zo het doorgaand vrachtverkeer weren uit de dorpskern. Het is al de tweede keer dat politie Kempen Noord-Oost zo’n vrachtwagensluis plaatst in de gemeente Arendonk. “Bedoeling is om zo het zwaar vervoer grotendeels te weren uit de dorpskern”, klinkt het bij de politie. “Het zwaar vervoer dat geen gegronde reden heeft om zich in de dorpskern te begeven, dient de alternatieve route te volgen die staat aangegeven op de verkeersborden buiten de dorpskern.”