Mix van jong en oud op N-VA lijst 23 augustus 2018

N-VA in Arendonk heeft de lijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. "Het is een lijst waarop rasechte Arendonkenaren voorkomen, maar ook nieuwe en oude Arendonkenaren die de warmte van onze gemeente terug hebben opgezocht", zegt burgemeester Kristof Hendrickx, die de lijst zal trekken.





N-VA is er naar eigen zeggen in geslaagd een combinatie te maken van ervaring en vernieuwing. Op de lijst staan zeven kandidaten die momenteel een mandaat uitoefenen in OCMW- of gemeenteraad. Voor de vernieuwing zorgen onder meer DJ Partynoize (Marvin Van Rooy) en DJ Peter De Zwart. Op plaats 9 staat met Leny Noboa een meisje dat pas enkele weken voor de verkiezingen 18 jaar wordt. "Ik ben trots dat ik opnieuw kandidaat burgemeester mag zijn. Het vertrouwen dat de Arendonkenaar 6 jaar terug in mij heeft gesteld, zal hopelijk nog sterker aanwezig zijn", besluit Hendrickx. (JVN)