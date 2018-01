Man slaat ex-vriendin, advocaat pleit uitlokking 02u45 0 Arendonk Een 47-jarige man uit Arendonk riskeert een gevangenisstraf van 9 maanden voor geweld tegen zijn ex-vriendin. Beklaagde Gert V.B. gaat voor de vrijspraak. Volgens zijn advocaat is er sprake van uitlokking.

De ex-vriendin van Gert V.B. uit Arendonk vroeg voor de correctionele rechtbank in Turnhout een schadevergoeding van 5.300 euro. "Maar ze heeft vooral de vurige hoop dat deze rechtszaak een signaal aan de beklaagde zal geven dat zijn gedrag eindelijk moet stoppen", vertelt haar advocaat. "Telkens er een relatie van Gert V.B. stuk loopt, kan hij dat niet verkroppen en pleegt hij geweldplegingen op zijn ex-partners. Mijn cliënte wordt al jaren stelselmatig geconfronteerd met zijn agressie." De precieze feiten waarvoor Gert V.B. terechtstond, dateren van 26 juni 2016. Het slachtoffer was die avond op stap met een vriendin. "Gedurende de hele avond stuurde Gert V.B. sms-berichten dat hij haar kapot zou maken", zegt openbaar aanklaagster Patty Broeckx. "Toen ze naar huis reden, wilde de vriendin langs de woning van V.B. passeren. Om duidelijk te maken dat hij er mee moest stoppen."





Het slachtoffer bleef in de auto zitten, maar werd met haar haren uit de auto gesleurd door de beklaagde. Hij stampte en sloeg haar. Kort nadat hij terug naar binnen was gegaan, stormde hij weer naar buiten om haar een tweede keer aan te vallen. Volgens de advocaat van het slachtoffer toont V.B. geen enkele spijt en is hij zelfs fier op wat hij gedaan heeft. "Naar een getuige van het geweld, stuurde hij nadien een sms: 'Ik heb spijt dat ik niet hard genoeg geslagen heb'", aldus de advocaat. "Ook vorige week was er nog een akkefietje. Toen probeerde hij haar omver te rijden. We hopen op een sterk signaal zodat mijn cliënte terug met een gerust hart kan buiten komen."





Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van 9 maanden. De advocaat van Gert V.B. vraagt de vrijspraak op basis van uitlokking. "Ze boden zich om 1.30 uur 's nachts aan bij zijn woning. Ze hadden daar niks te zoeken."





Het vonnis volgt begin februari. (JVN)