Man probeert ex 'te verdrinken' tijdens Zingt & Swingt 27 juni 2018

02u28 0 Arendonk Een 25-jarige man uit Arendonk ging volledig door het lint tijdens het festival 'Arendonk Zingt & Swingt' in mei vorig jaar. Zonder concrete aanleiding vloog hij zijn ex-vriendin naar de keel. "Terwijl hij haar keel dicht kneep, probeerde hij te verdrinken in de gracht", zegt meester Peter Janssens.

Michael H. (25) had een relatie gehad met zijn slachtoffer, maar die was enkele maanden voordien op de klippen gelopen. Tijdens Arendonk Zingt & Swingt op 14 mei 2017 viel de man zijn ex-vriendin aan. Het geweld wordt door het parket beschouwd als 'slagen en verwondingen', maar voor de advocaat van het slachtoffer had dat gerust moordpoging kunnen zijn. "Hij heeft mijn cliënte vastgegrepen en probeerde haar te wurgen", zegt Peter Janssens. "Terwijl hij haar keel dicht kneep, probeerde hij haar te verdrinken in de gracht. Als omstaanders niet zo snel waren tussen gekomen, had dit incident mogelijk een andere afloop gekend. Voor het slachtoffer was dit een zeer beangstigende ervaring die een zeer grote impact heeft gehad."





Het slachtoffer vraagt een morele schadevergoeding van 2.500 euro, een schadeclaim die op weinig begrip kan rekenen bij Michael H. "Deze rechtszaak heeft geen zin. Ze is gewoon uit op geld. Ze heeft met toen de hele avond uitgedaagd", vertelde hij aan de rechtbank.





De man riskeert een celstraf van 12 maanden. Volgens zijn advocaat was het voorval een gevolg van overmatig drankgebruik. "Bovendien was hij net gestopt met zijn medicatie voor ADHD en autismespectrumstoornis. Die had hij jarenlang genomen, maar werd begin 2017 afgebouwd. Na het voorval heeft hij die medicatie weer opgestart."





Vonnis op 25 september. (JVN)