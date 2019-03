Man (72) verkracht kleindochters 18 jaar lang: “Het was niet voor de seks, want dat had ik genoeg” Jef Van Nooten

27 maart 2019

13u29 0 Arendonk Een grootvader uit Arendonk heeft 18 jaar lang seksueel misbruik gemaakt van zijn kleindochters. Eén keer beloofde hij de meisjes dat hij er mee zou stoppen, maar dat hield de man maar 1,5 maand vol. Wat hem bezielde? “Geen idee. Maar het was niet voor de seks, want ik had seks genoeg”, vertelde hij woensdag aan de rechter. De man riskeert een celstraf van 7 jaar.

De 72-jarige Albert (fictieve naam, red.) begon er aan in 2000. Sindsdien kon hij ongestoord zijn gangen gaan bij drie van zijn kleinkinderen. Pas in november 2018 kwamen de aanrandingen en verkrachtingen aan het licht toen één van de meisjes het seksueel misbruik opbiechtte aan een zorgjuf op school. Al snel bleek dat ook haar jongere zusje en een oudere nicht jarenlang slachtoffer zijn geweest van hun grootvader. Eén van de meisjes was amper 4 jaar toen het misbruik begon. “Het begon met betastingen, maar hij ging steeds verder. Zowel thuis in de zetel als in de auto ging hij met zijn hand onder hun kledij. Ook in hun onderbroek om ze vervolgens te penetreren met zijn vingers”, verduidelijkt openbaar aanklager Catherine Dederen.

Albert gaf zijn kleindochters regelmatig 5 euro om te zwijgen. Hij manipuleerde hen ook. Als ze ooit iets zouden zeggen, zou hun grootmoeder dat nooit te boven komen. Hij vertelde de meisjes ook dat hij zijn andere kleindochters nooit aanraakte. “Daarom hielden ze jarenlang de lippen op elkaar. Ze dachten allemaal dat ze het enige slachtoffer waren en dat zwijgen het beste was voor de hele familie.”

De meisjes waren op geen enkel moment veilig. Als hij hen naar de sportclub bracht, stopte hij in een bos in Ravels om de meisjes te verkrachten. En wanneer grootmoeder vroeg ging slapen, pakte hij de kinderen op zijn schoot om nog samen een film te kijken. Al snel verdween zijn hand dan in hun onderbroek. Tijdens het onderzoek legde Albert de schuld in de schoenen van zijn kleindochters. “Ze waren beter blijven zitten. Als ze hun poep niet omhoog gedaan hadden, zou ik er niet bij hebben gekund.”

Zowel de echtgenote – die de scheiding heeft aangevraagd – als de kinderen en kleinkinderen van Albert stelden zich burgerlijke partij op het proces. “De familie is enorm beschadigd. Deze kras kan nooit meer weggeveegd worden.”

Na zijn arrestatie gaf Albert schoorvoetend het misbruik toe, maar hij minimaliseerde aanvankelijk en bleef de schuld bij zijn kleindochters leggen. “Ze lieten alles toe en duwden nooit mijn hand weg”, verklaarde hij. Spijt had hij amper. “Hij had vooral spijt dat zijn leven kapot is. Over de gevolgen voor de slachtoffers heeft hij het nooit gehad”, zegt de aanklager. Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 7 jaar.

Tijdens het onderzoek had Albert weinig schuldbesef. Intussen is dat er naar eigen zeggen wel. “Ik besef dat dit een grote impact heeft gehad op mijn familie. Ik heb in de gevangenis veel kunnen nadenken en ik ben in therapie gegaan”, vertelt de man. “Ik besef nu dat mijn kleindochters hier de rest van hun leven de gevolgen van dragen. Ik heb heel veel spijt, maar kan de klok niet terugdraaien. Wat me bezielde? Daar kan ik geen zinnige uitleg voor geven. Het had niks met seks te maken, want seks had ik al genoeg. Ik ben al wat ik lief had kwijt: mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Maar het is mijn eigen schuld. Nu ga ik er alles aan doen om te genezen.”

Advocate Karolien Van de Moer hoopt op een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar. “Bij een straf hoger dan 5 jaar zijn voorwaarden niet mogelijk, terwijl het toch wel belangrijk is dat hij behandeld wordt voor zijn pedofiele stoornis.”

Vonnis op 10 april.