Magneten aan voordeur zorgen voor ongerustheid

29 november 2018

De politiezone Kempen Noord-Oost kreeg recent enkele meldingen van burgers die een magneet aan hun deur of poort vonden. De politie onderzoekt of dit voorbereidend werk is van inbrekers. “Er is enige ongerustheid ontstaan omtrent de mogelijkheid dat deze magneten zouden gebruikt worden door inbrekers. Een provinciale navraag van de politie leverde voorlopig geen soortelijke vaststellingen op, gekoppeld aan diefstallen”, klinkt het bij de politiezone Kempen Noord-Oost. “Maar wij zorgen er alvast voor dat de verschillende meldingen door ons worden geregistreerd, zodat we desgevallend een verband kunnen leggen wanneer er toch diefstallen worden gepleegd. Graag vragen wij aan onze inwoners om alert te zijn en zulke voorvallen telkens te melden aan onze diensten.” De politiezone Kempen Noord-Oost omvat de gemeenten Arendonk, Ravels en Retie.