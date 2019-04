Koppel opgepakt voor slagen aan asielzoeker met houten paal Een van de verdachten en slachtoffer kennen elkaar van asielcentrum Totem Toon Verheijen

05 april 2019

10u38 0 Arendonk Het gerecht heeft een koppel opgepakt na feiten van zwaar geweld in het centrum van Arendonk. Een 24-jarige Syriër kreeg er enkele rake klappen met vermoedelijk een houten balk. Hij liep een hoofdwonde op. De man en de vrouw verschijnen volgende week voor de raadkamer. De vrouw én het slachtoffer kennen elkaar van het open asielcentrum Totem.

De feiten dateren van woensdagavond. Een twintiger liep omstreeks 20.45 uur in paniek door het centrum van Arendonk en riep dat hij achtervolgd werd. Op De Daries stopte er plots een wagen voor de 24-jarige Syriër die in het open asielcentrum van de gemeente verblijft. De passagier in de wagen stapte uit en sloeg de twintiger enkele malen met een houten balk op het hoofd. Hij stapte daarna weer in en de wagen vluchtte weg. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep een hoofdwonde op.

Het vooral werd woensdag opgemerkt door verschillende getuigen waardoor de politie al snel de verdachten kon opsporen. De 54-jarige vrouw, die medewerkster is in het open asielcentrum Totem in Arendonk, werd woensdag opgepakt. Een dag later werd haar 47-jarige vriend uit Oud-Turnhout opgepakt. Ze worden beiden beticht van poging doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. Mogelijk zijn de feiten het gevolg van een eerdere klacht die de 54-jarige vrouw had ingediend tegen het slachtoffer. Ze had bij de politie een klacht neergelegd wegens ernstige bedreigingen. Mogelijk wilde de vriend van de vrouw het heft zelf in handen nemen.