Kleuters Voorheide starten 2018 met glijbaan in de klas en nieuwe refter 02u42 7 Ton Wiggenraad Deze klas telt zowaar een mezzanine, bereikbaar via een trap. Naar beneden gaan, doen de kleuters langs een knalgele glijbaan.

De kleuters van gemeentelijke basisschool Voorheide in Arendonk namen gisteren hun intrek in vernieuwde klaslokalen. De kleuterblok van de school was al meer dan vijftig jaar oud. De ramen zijn uitgerust met dubbele beglazing, de verwarming is volledig vernieuwd, alle lokalen kregen ledverlichting en overal is een nieuwe vloer gelegd. De muren zijn geschilderd. "We hebben de algemene omkadering redelijk sober gehouden", vertelt de directeur. "In de klassen schenken de leerkrachten sowieso al veel aandacht aan kleuraccenten. Onze schoolvisie: 'Vaar met ons mee' is wel duidelijk zichtbaar op de deur van de kleuterblok." Enkel de dakisolatie moet nog worden aangebracht, maar dat vormde geen hinderpaal voor de verhuis naar de vernieuwde klassen. De kleuters zaten sinds april 2017 in containerklassen. Momenteel telt de school 140 kinderen in de kleuterafdeling. (TJW)





Ton Wiggenraad Kinderen aan de slag in een kleurrijke knutselhoek.

Ton Wiggenraad In de nieuwe refter smaken straks die boterhammen eens zo goed. Tijdens de inhuldiging gisteren kwamen voor een keer frisdrank en chips op tafel.