Kleine Miguel ziet beter dan ooit ZEVEN MAANDEN NA RISKANTE OOGOPERATIE IN AMERIKA JEF VAN NOOTEN

05 juli 2018

02u29 0 Arendonk Baby Miguel (11 maanden) uit Arendonk heeft dinsdag in het ziekenhuis een controle aan zijn oogjes ondergaan. Zeven maanden nadat hij in de VS werd geopereerd, is zijn zicht sterk verbeterd. "In september komt een boek over hem uit. Hopelijk kan hij dat ooit zelf lezen", zegt mama Lieveke.

Miguel werd op 26 juli vorig jaar geboren met Sclero Cornea, een zeldzame afwijking met een ondoorzichtig hoornvlies tot gevolg. Om niet de rest van zijn leven blind te blijven, moest Miguel binnen het half jaar geopereerd worden. Omdat zulke operaties nog nooit zijn uitgevoerd in Europa, zamelden Lieveke De Kort (32) en Michael Lu (33) via crowdfunding 110.000 euro in om Miguel in de Verenigde Staten te laten opereren.





Oogjes heel helder

Zeven maanden na de operatie moest baby Miguel dinsdag opnieuw onder narcose voor een controle in het ziekenhuis in Luik. "Alles was super goed. Zijn oogjes zijn heel helder. De sterkte van zijn ogen heeft nu als waarde +6. Toen we na de operatie uit Amerika terugkwamen, was dat +10. De arts is héél tevreden", vertelt Lieveke.





Al hadden Lieveke en Michael eigenlijk geen controle nodig om te weten dat het zicht van hun zoontje erop vooruitgaat. Zij merken het iedere dag. "Als hij in zijn park ligt, kan hij het speelgoed perfect vastgrijpen. Als de televisie aan staat, draait hij zijn hoofdje ernaar toe. En ook tijdens het eten aan tafel merken we dat hij kan zien."





De ouders van Miguel prijzen zichzelf nog iedere dag gelukkig dat ze kort na de geboorte van Miguel naar België zijn verhuisd. "In Nederland hadden de dokters het al heel snel opgegeven. Dokter Eggink verklaarde Miguel voor de rest van zijn leven blind. Maar in België werden we doorverwezen naar dokter Duchesne in Luik. Via hem zijn we in Amerika terechtgekomen", vertelt Lieveke. "Dokter Duchesne was onlangs op een congres met 54 prominente oogartsen uit heel Europa. De aandoening van Miguel werd er besproken. Maar liefst 70% van de dokters gaf er te kennen dat ze deze aandoening niet behandelen en het kindje blind laat. Gelukkig is dokter Duchesne er altijd in blijven geloven."





Toch blijven de ouders van Miguel voorzichtig. Hoe goed zijn oogjes het nu ook doen, dat is geen garantie dat hij de rest van zijn leven goed zal kunnen zien. "Maar elke dag dat hij kan zien, is er één gewonnen. Zelfs als het bijvoorbeeld maar drie jaar goed blijft gaan met zijn ogen."





Op 2 september komt een boek op de markt. Daarin vertelt Lieveke het verhaal van Miguel. "We hebben daarvoor een journalist van het Eindhovens Dagblad onder de arm genomen. Hij is ons maandenlang iedere week komen interviewen. Op basis van die interviews is het verhaal tot stand gekomen. Het boek bevat ook veel foto's. Ik hoop dat Miguel het boek ooit zelf zal kunnen lezen."