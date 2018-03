Kinderen zeggen nee tegen alcohol 31 maart 2018

03u02 0

Ruim 160 kinderen van het zesde leerjaar van de verschillende scholen in Arendonk trokken vrijdag naar jeugdhuis 't Onkrooid voor een MEGA-fuif. Dat was het afsluitmoment van het MEGA-project dat al voor de veertiende keer werd georganiseerd. "MEGA (Mijn Eigen Goed Antwoord) is een drugspreventieproject in samenwerking met de drugspreventieraad, de politie en alle Arendonkse lagere scholen", zegt schepen voor Onderwijs An Hermans (N-VA). "Maar we waarschuwen ook voor legale drugs als roken en alcohol." (JVN)