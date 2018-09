Kind (6) uit asielcentrum zwaargewond na aanrijding 05 september 2018

Een zesjarig jongetje is maandagnamiddag rond 16 uur zwaargewond geraakt aan Grens in Arendonk. Het slachtoffer, M.H., wilde ter hoogte van het asielcentrum Totem de weg oversteken toen hij gegrepen werd door een auto. Het kind was even voordien van een lijnbus gestapt. Het jongetje, dat in het asielcentrum verblijft, werd met zware verwondingen, maar buiten levensgevaar naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. (JVN)