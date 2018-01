Keukenlust sluit na 70 jaar de deuren UITBATERS VINDEN GEEN OVERNEMER: PAND WORDT FLATGEBOUW JOLIEN THIBAUT

Pierre Bruyndoncx (73) en Josepha Renders (70) in hun kookwinkel. Arendonk Kookwinkel Keukenlust uit Arendonk sluit na 28 februari voorgoed de deuren. De winkel bestaat al meer dan 70 jaar. De huidige uitbaters Pierre (72) en Josephina (70) hebben de zaak 50 jaar draaiende gehouden, maar gaan nu genieten van hun welverdiend pensioen.

In 1946 begon de moeder van Pierre met een ijzerwarenwinkel in een ander pand. Tien jaar later verhuisde ze naar het huidige pand om het daarna over te dragen aan haar zoon en zijn partner. "Wij hebben hier altijd heel graag gewerkt", zegt Josephina. "Maar we staan hier al 50 jaar. Dat is toch al heel wat. Nu gaan we nog genieten van onze rust." Eén van de dochters van Pierre en Josephina heeft een tijd mee in de winkel gestaan samen met haar man, maar heeft toch besloten om de zaak niet over te nemen. "Je moet de zaak echt met twee draaiende kunnen houden, anders is het niet te doen. Ze hebben het met twee geprobeerd, maar de echtgenoot van mijn dochter zag het niet zitten om deze job te doen tot aan zijn pensioen. Daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor", aldus Josephina. De zoon van het echtpaar heeft al een andere zaak. De andere dochter en haar partner zagen het ook niet echt zitten om de zaak over te nemen.





In de loop van de jaren is de winkel verschillende keren uitgebreid omdat het aanbod en de vraag te groot werd. Toen ze startten met huwelijkslijsten te maken in hun winkel, hebben ze de slaapkamers van de kinderen omgebouwd tot een toonzaal. Van de zolder werden dan nieuwe slaapkamers gemaakt. De winkel zelf werd ook verschillende keren vergroot. Zo zijn ook de woon- en eetkamer en het salon mee geïntegreerd in de winkel. Later volgde ook nog het bureel en de garage. Een aannemer heeft het pand nu opgekocht. De winkel wordt afgebroken en er komen appartementen in de plaats. De zaak houdt nu al drie maanden uitverkoop. Momenteel zijn er al heel wat spullen de deur uit, maar nog lang niet alles.





Ton Wiggenraad Het pand van Keukenlust gaat tegen de vlakte. In de plaats verrijst een flatgebouw.

Werken in de tuin

Wat er met de eventuele overgebleven spullen gaat gebeuren na februari is nog niet duidelijk. De plannen van Josephina zijn dat alvast wel. "Nu kan ik eindelijk eens heel wat dingen doen waar ik jaren geen tijd voor heb gehad. Ik kook en bak heel graag. Dat ga ik nu zeker meer doen. Maar ook rustig werken in de tuin of op ons terras zitten in de zomer vind ik zalig. Ik moet niet ergens anders zijn om te kunnen genieten en gelukkig te zijn", aldus Josephina