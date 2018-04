Jongen slaat politieagent tijdens festival 10 april 2018

Jordy V.D. stond gisteren op de rechtbank van Turnhout terecht voor slagen en verwondingen die hij zou toegebracht hebben bij een politieagent op het festival Arendonk Zingt & Swingt vorig jaar. "De politie kreeg een melding van een vechtpartij op het terrein en ging ter plaatse", zegt de procureur. "Daar werd politieagent Steven twee keer tegen de schouder geslagen waardoor hij een spierscheur opliep." De advocate van Jordy betwist de feiten. "Jordy was helemaal niet bij de vechtpartij betrokken. We zien hem niet op beeld, in het dossier wordt gesproken over een zekere Jeroen." Vonnis op 7 mei. (MVBO)