Jeugdbewegingen organiseren samen jeneverwandeling: opbrengst voor Tel-Oor Jef Van Nooten

03 december 2018

10u54 1 Arendonk De jeugdbewegingen van Arendonk hebben de handen in elkaar geslagen. Voor het eerst organiseren ze samen een actie voor De Warmste Week. De opbrengst gaat naar de vzw Tel-Oor.

De actie voor het goede doel gaat uit van alle jeugdbewegingen van Arendonk: KLJ, JRK, Scouts, Meisjeschiro, Jongenschiro en Chiro de Vraai. Samen organiseren ze op vrijdag 7 december een jeneverwandeling voor De Warmste Week van Music for Life. “De wandeling passeert langs elk van de jeugdbewegingen. Bij elke tussenstop zullen we iets drinken, eten en gezellig samen zijn”, vertelt Maud Vosters. “De wandeling start bij de Meisjeschiro. Er is vertrek voorzien om 20 uur, 20.30 uur en 21 uur. Eindigen doen we in het jeugdhuis ’t Onkrooid. Er zal ook een liveoptreden zijn en enkele vuurspuwers voeren een kleine show op. De opbrengst gaat integraal naar Tel-oor, een organisatie in Arendonk die twee keer per week met overschotten van voedsel een lekker en gezond driegangenmenu maakt.