Jetons Vrij Kermis nog drie maanden geldig in kantines 10 augustus 2018

02u31 0

De organisatoren van Vrij Kermis in Arendonk hebben een regeling uitgewerkt voor bezoekers die nog drankjetons over hadden nadat de fuif dinsdagnacht vroegtijdig werd stopgezet door het noodweer.





Door het noodweer kwam Vrij Kermis in de nacht van dinsdag op woensdag noodgedwongen tot een vroeg einde. "We zijn zeer tevreden dat door het snelle optreden van onze mensen en door de medewerking van de aanwezige feestvierders de tent zeer snel is geëvacueerd, en niemand gewond is geraakt", klinkt het bij KFC Arendonk Sport, organisator van Vrij Kermis. "We begrijpen dat zeer veel mensen nu met behoorlijk wat consumptie-jetons van de grote tent achter blijven. Daarom hebben we beslist dat deze jetons gebruikt kunnen worden voor het betalen van een reguliere consumptie tot eind oktober 2018 in de kantines van KFC Arendonk Sport in de Meulegoor en de Heikant. Drankbonnen van de volksspelen kunnen zoals elk jaar tot eind augustus gebruikt worden." (JVN)