Inbrekers forceren deur van veranda JVN

19 december 2018

11u10 0

Dieven hebben dinsdag in de vooravond een bezoek gebracht aan een woning in de Kloosterbaan in Arendonk. De daders forceerden de schuifdeur van de veranda om het huis binnen te geraken. Ze doorzochten de woning en gingen aan de haal met geld en juwelen.