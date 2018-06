Inbraak bij Chiro 05 juni 2018

Dieven zijn het chirolokaal in de Kerkstraat in Arendonk binnengedrongen. Leden van de jeugdvereniging stelden vast dat de deur was ingestampt. De daders doorzochten het lokaal en gingen aan de haal met geld. (JVN)