Harmonie De Arend brengt WOI tot leven 25 januari 2018

02u31 0 Arendonk De muzikanten van Harmonie De Arend spelen komend weekend hun jaarconcert. Dat concert staat dit jaar volledig in het tegen van de Eerste Wereldoorlog. Terwijl de harmonie voor de muziek zorgt, besteedt de heemkundekring aandacht aan het geschiedkundige luik.

Harmonie De Arend brengt zaterdag en zondag haar jaarconcert in gemeentelijke Feestzaal De Garve. Omdat precies honderd jaar geleden een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog, koos de harmonie voor het thema 'In Times of War'. "De harmonie brengt een uitgebreid repertoire aan oorlogsmuziek en af en toe een moderner deuntje", zegt Veerle Jespers.





De harmonie gaat voor de gelegenheid een samenwerking aan met de plaatselijke heemkundekring. "Naast het voor de hand liggende muzikale aspect zal de harmonie, in samenwerking met de heemkundige kring van Arendonk, ook aandacht besteden aan het geschiedkundige luik van de Eerste Wereldoorlog. De nodige tekst- en beeldfragmenten werden zorgvuldig uitgekozen in het licht van de muziek. Daarnaast zal de heemkundige kring ook aanwezig zijn met pakkende documentatie en een woordje uitleg", aldus nog Jespers. (JVN)





Het jaarconcert vindt





zaterdag om 19.30 uur





en zondag om 14.30 uur plaats.