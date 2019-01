Harmonie De Arend brengt cabaret tijdens jaarconcert Jef Van Nooten

16 januari 2019

De muzikanten van Harmonie De Arend uit Arendonk leggen de laatste hand aan het jaarconcert. Met het concert op 26 en 27 januari wil De Arend het nieuwe jaar schitterend inzetten. Deze keer verdiept de harmonie zich in de vermaakskunst en verandert ze de Garve in een muzikaal theater. “De harmonie daagt zichzelf uit om cabaret neer te zetten in de breedste zin van het woord. Bekende voorstellingen van Broadway, musicals, filmmuziek, enzovoort passeren allemaal de revue”, klink het. “De grootste iconen worden uit de muzikale kast gehaald om toeschouwers een onvergetelijke show te serveren. Onze jonge en minder jonge muzikanten in opleiding doen ook opnieuw hun uiterste best om dit groots schouwspel mee kleur te geven.”

Het cabaret-jaarconcert van Harmonie De Arend staat gepland op zaterdag 26 januari om 19.30 uur en zondag 27 januari om 14.30 uur in gemeentelijke feestzaal De Garve in Arendonk. Kaarten aan de kassa kosten 7 euro, in voorverkoop 6 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Meer info op www.harmoniedearend.be.