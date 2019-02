Gevel van woning stort in aan Begijnhof Jef Van Nooten

18 februari 2019

19u02 0 Arendonk Aan Begijnhof in Arendonk is maandag in de vooravond een stuk gevel van een woning naar beneden gekomen. Een aantal brokstukken belandden op het voetpad, maar niemand raakte gewond.

De brandweer werd rond 17.40 uur opgeroepen. Buurtbewoners van Begijnhof in Arendonk hadden vlak voordien een luid gedaver gehoord. Toen ze op straat een kijkje gingen nemen, zagen ze al snel wat het lawaai veroorzaakt had. “Bij een leegstaande woning in de straat was een stuk van de zijgevel naar beneden gekomen. De tip van de buitenmuur is er uit gevallen. De oorzaak is niet bekend. Er heeft geen externe factor gespeeld die de reden zou kunnen zijn”, zegt Dirk Vervecken van de brandweer.

De woning wordt momenteel niet bewoond. De meeste brokstukken belandden op het platte dak van een aanpalende garage. “Enkele brokstukken belandden op het voetpad, maar niemand raakte gewond”, aldus nog Dirk Vervecken. “We hebben zelf nog een stukje loshangende muur verwijderd en zullen nadarhekken voor de woning plaatsen zodat er geen gevaar is voor voorbijgangers.”