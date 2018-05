Gemeente doet het licht uit 07 mei 2018

02u25 0

De gemeente Arendonk dooft 's nachts voortaan de straatverlichting. Op die manier kan 30.000 euro per jaar worden bespaard.





In Arendonk staan ongeveer 1.900 lichtpunten. Het laten branden van die lichten kost de gemeente jaarlijks 170.000 euro, ofwel 70% van het totale elektriciteitsverbruik van de gemeente. Eén van de initiatieven om die kost naar beneden te krijgen is dat de straatverlichting dit voorjaar overschakelt naar een nieuw brandprogramma. "Concreet zal onze openbare verlichting 's avonds voortaan ontsteken bij valavond en doven om 23.00 uur. De verlichting begint om 6.00 uur 's ochtends opnieuw te branden. Er is dus absoluut geen hinder voor het verkeer tijdens de ochtend- of avondspits. De verlichting langs de gewestwegen en de verlichting nabij veiligheidsgevoelige punten, bijvoorbeeld bochten of kruispunten, wordt niet gedoofd en blijft de hele nacht branden. Tijdens de weekends (vrijdag- en zaterdagnacht) blijft de verlichting overal wel nog gedurende de hele nacht branden." (JVN)