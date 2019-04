Fietsster (72) sterft na aanrijding op oversteekplaats in Arendonk Jef Van Nooten

03 april 2019

10u56 2 Arendonk Een 72-jarige vrouw is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat ze dinsdagavond levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van Hertevelden met Roobeek in Arendonk. Het slachtoffer werd op haar fiets aangereden door een auto.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 21.50 uur. De 72-jarige B.M. uit Arendonk wilde op een oversteekplaats het kruispunt van Hertevelden met Roobeek oversteken, maar een 75-jarige autobestuurder uit Mol merkte het manoeuvre van de fietsster te laat op. De fietsster werd op de oversteekplaats gegrepen door de wagen. Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout. Daar vocht ze een tijd voor haar leven, maar woensdag in de loop van de dag is de vrouw toch bezweken aan de verwondingen die ze opliep bij het ongeval.

Het parket stuurde dinsdagavond een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.