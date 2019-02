Fietsster (58) levensgevaarlijk gewond na dodehoekongeval Jef Van Nooten

26 februari 2019

15u22 14 Arendonk Een 58-jarige fietsster uit Arendonk is dinsdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een dodehoekongeval aan Huiskens in Arendonk. De vrouw, S.L., reed rond 13.15 uur net als een vrachtwagen vanuit Retie richting Arendonk.

Ter hoogte van het kruispunt van de Hoge Mauw wilde de vrachtwagenchauffeur rechts het industrieterrein opdraaien. Hij merkte daarbij de fietsster op het vrijliggende fietspad niet op. “Een klassiek dodehoekongeval”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost.

Het slachtoffer kwam onder de wielen van de vrachtwagen terecht en werd enkele meters meegesleurd voordat de vrachtwagen tot stilstand kwam. De vrouw raakte levensgevaarlijk gewond, met onder meer zeer ernstige kwetsuren aan haar benen.

Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en is nadien overgebracht naar het UZA in Edegem. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur, die iets kwam leveren op het industrieterrein, verkeerde in shock na het ongeval.