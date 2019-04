Duo blijft in cel voor poging doodslag op asielzoeker Jef Van Nooten

09 april 2019

14u39 5 Arendonk De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding bevestigd van het duo dat vorige week woensdag een 24-jarige Syriër heeft aangevallen aan De Daries in Arendonk. “Mijn cliënte werd al lange tijd bedreigd en belaagd door het slachtoffer”, zegt de advocate van Patricia S. (54).

Het geweld dat zich op woensdagavond 2 april voordeed aan De Daries in Arendonk voorlopig gekwalificeerd als poging tot doodslag. Het slachtoffer werd er klem gereden en meermaals met een houten paal op het hoofd geslagen.

De twee verdachten zijn Tom B. (47) uit Oud-Turnhout en Patricia S. (54), werkneemster van het opvangcentrum voor vluchtelingen in Arendonk. Het 24-jarige slachtoffer had een tijd in het opvangcentrum gewoond. De twee verdachten verschenen dinsdag voor de raadkamer in Turnhout. Die besliste om hun aanhouding te bevestigen.

De advocate van Tom B. had tevergeefs de voorwaardelijke vrijlating gevraagd. “De tenlastelegging luidt op dit moment poging tot doodslag, maar mijn cliënt heeft nooit de intentie gehad om het slachtoffer te doden”, benadrukt meester Dominique Peeters.

Houten paal

De slagen met de houten paal werden uitgedeeld door Tom B. Hij kende het slachtoffer niet persoonlijk, enkel via Patricia S. “Mijn cliënte werkt in het opvangcentrum voor asielzoekers in Arendonk. Het slachtoffer heeft daar een tijd verbleven, maar had een negatieve beslissing gekregen in verband met zijn asielaanvraag. Hij was naar ergens anders doorverwezen, maar bleef mijn cliënte lastig vallen”, zegt Laurence Sweldens, advocate van Patricia S..

“Er zijn bedreigingen geuit en mijn cliënte werd ook belaagd door de man. Hij achtervolgde haar, kwam bij haar thuis aanbellen… De aanhoudende bedreigingen via verscheidene kanalen hebben uiteindelijke geresulteerd in het incident. Mijn cliënte is in de auto blijven zitten. Ze heeft zelf geen slagen uitgedeeld.”