Drugsbende riskeert tot 6 jaar voor labo's in Rode Del 15 maart 2018

02u54 0 Arendonk Zes leden van een drugsbende die op twee percelen in weekendzone de Rode Del in Arendonk drugslabo's hadden ingericht, riskeren een gevangenisstraf van 6 jaar. Drie van hun kompanen dreigen 4 jaar achter de tralies te vliegen.

De politie kreeg in september 2016 een tip dat er op een perceel 'aan de bunkers' van de Rode Del in Arendonk drugs werden gefabriceerd. Tijdens observaties zagen agenten geregld auto's af- en aanrijden. In één van die auto's zagen de agenten drie vaten met chemisch afval staan. Op 13 september 2016 ging de politie een kijkje nemen op het perceel. Ook daar zagen ze vaten staan en stelden ze een chemische geur waar. Dat leidde uiteindelijk tot een huiszoeking in oktober 2016. De speurders troffen er een BMK-labo aan. De 'onschuldige' stof Apaan werd er omgezet in BMK. Die stof vormt dan weer het basisonderdeel voor xtc en andere synthetische drugs. In vaten die er stonden, zat zo'n 3.000 liter chemisch afval. Verder onderzoek leidde de speurders naar nog een tweede drugslab, elders in de Rode Del.





Negen beklaagden

Een 24-jarige man uit Eindhoven werd op het moment van de huiszoeking al slapend aangetroffen in het eerste drugslab. De politie vond er ook DNA-materiaal van verscheidene andere bendeleden. In totaal stonden negen beklaagden terecht voor de drugslabo's. Zes van hen riskeren 6 jaar cel. Drie andere kompanen, waaronder de eigenaar van beide percelen, riskeren een gevangenisstraf van 4 jaar. Het parket vorderde ook een verbeurdverklaring van 95.000 euro. Zoveel winst zou de bende gemaakt hebben.





Volgens de beklaagden heeft de politie op 13 september 2016 op onwettige manier het perceel betreden, waardoor volgens hen heel het onderzoek ongeldig is. Het vonnis volgt in april. (JVN)