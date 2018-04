Dieven stelen betaalautomaten bij Mols 27 april 2018

Betoncentrale Mols uit de Moerenstraat in Arendonk kreeg donderdagochtend rond 3.30 uur inbrekers over de vloer. De daders forceerden een deur van het gebouw om binnen te geraken en schakelden de camera's uit om ongezien hun slag te kunnen slaan. De daders gingen aan de haal met twee betaalautomaten met daarin enkele duizenden euro's. Ook de betaalautomaten zelf hebben een grote waarde. Ook zaterdag was er al een inbraak in het bedrijf. Toen konden de daders wel gefilmd worden. De politie onderzoekt die beelden, want mogelijk gaat het om dezelfde daders. (JVN)