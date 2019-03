Dieven hebben het gemunt op (dure) fietsen Jef Van Nooten

28 maart 2019

Twee woningen uit de Reenstraat in Arendonk kregen woensdag bezoek van inbrekers. Op beide adressen werden de tuinhuizen open gebroken. Uit één tuinberging gingen de daders aan de haal met elektrische fietsen. Op het andere adres slaagden de dieven er niet in om buit te maken. Mogelijk dezelfde daders gingen ook langs op De Lusthoven in Arendonk. Hier werd woensdag de garage van een woning geforceerd. De daders ontvreemdden er twee mountainbikes.