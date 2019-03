Dieven breken lege kluis open bij Arendonk United Jef Van Nooten

22 maart 2019

12u13 0

Dieven hebben ingebroken in de lokalen van Arendonk United aan Heikant in Arendonk. De daders braken de kluis open, maar die was leeg. De dieven moesten zich tevreden stellen met wat snoep. De inbraak werd donderdag vastgesteld.