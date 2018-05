Dialect is favoriete erfgoed 04 mei 2018

Het Arendonkse dialect is in de gemeente verkozen tot het favoriete 'Erfgoed van Arendonk'. Dat is gebleken na een stemming tijdens de Erfgoeddag waarbij iedereen een stem kon uitbrengen. "De grote overwinnaar is het Arendonks dialect geworden. De top drie van het Arendonks Erfgoed werd vervolledigd door het Witte Huis Deroissart en Sinte-Katharinazingen", klinkt het bij de gemeente. (JVN)