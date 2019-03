Dertiger steelt voor honderden euro’s rookwaar en sterke drank Jef Van Nooten

15 maart 2019

13u33 0 Arendonk Een 32-jarige man uit Arendonk pleegde 10 winkeldiefstallen in warenhuizen. Hij had het telkens gemunt op rookwaar en flessen sterke drank. Hij liep uiteindelijk tegen de lamp toen hij een reep chocolade wilde stelen.

De diefstallen werden gepleegd van juni 2018 tot januari 2018. De man verbleef op dat moment in het asielcentrum in Arendonk. Van daaruit trok hij onder meer naar de Colruyt-filialen in Oud-Turnhout, Mol en Vosselaar, Okay-filialen in Retie en Arendonk en Delhaize in Kapellen. Hij had al voor vele honderden euro’s buit gemaakt toen hij op 22 januari chocolade wilde stelen in de Colruyt in Vosselaar. Hij werd er betrapt en door de politie opgepakt. “Het gaat om veelvuldige feiten op korte termijn. Ik vorder een gevangenisstraf van 26 maanden”, vertelt de aanklager.

De man gaf aan de rechter te kennen dat hij zo snel mogelijk naar Georgië wil terugkeren.