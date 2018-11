Dag van de Solidariteit levert recordbedrag van 15.000 euro op JVN

De Dag van de Solidariteit in Arendonk heeft dit jaar 15.000 euro opgebracht. De elfde editie was daarmee een recordeditie. Het overvolle terras door het mooie weer tijdens de Dag van de Solidariteit heeft mee voor de mooie opbrengst gezorgd. Daarnaast werden ook duizend ‘smoskes’ verkocht aan bedrijven in Arendonk en omgeving, en 530 brunchen. Het ingezamelde bedrag gaat naar vier goede doelen. De kleuter- en lagere school van Vibo De Brem zal met het geld de trampoline herstellen, en een speeltuig en schommelbank aankopen. De middelbare school van Vibo De Brem koopt er duikelrekken, een optische draaischijf en een zitbank voor de speelplaats mee aan. Vibo De Ring wil er tablets, werktuigen voor de schooltuintjes en een grote spiegel voor op de speelplaats mee aankopen. Het activiteitencentrum van de Rusthuif gebruikt het geld voor een vakantie van de gasten.