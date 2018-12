Clara’s Hofke plant ‘kauwgumballenbomen’ Jef Van Nooten

18 december 2018

13u17 1 Arendonk Kinderdagverblijf Clara’s Hofke uit Arendonk heeft dinsdagochtend drie ‘kauwgumballenbomen’ geplant. De bomen waren een geschenk van tevreden ouders.

“Onze zonen Felix en Jef hebben beiden een leuke tijd gekend in Clara’s Hofke. We waren op zoek naar een afscheidscadeautje als blijk van onze waardering voor alle goede zorgen”, vertelt Nathalie Keersmaekers. “Aangezien onze firma actief is in tuinaanleg hadden mijn man en ik beloofd enkele bomen te planten in de nieuwe tuin.” De bomen die geplant werden, heten officieel Liquidambar Gumball. Clara’s Hofke vertaalt dat vrij als ‘kauwgumballenbomen’. Jan Van Eyken ,directeur van Clara’s Hofke is blij met het geschenk. “Een ruime, groene tuin stimuleert onze kindjes om vaker buiten te spelen. Dat was één van de resultaten van de enquête die studenten van de Thomas More Hogeschool enkele maanden geleden hebben afgenomen onder een groot aantal jonge Arendonkse gezinnen.

Wat het kinderdagverblijf ook uit de enquête opgepikt heeft, is dat jonge ouders meer flexibiliteit verwachten van een kinderdagverblijf. “Clara’s Hofke heeft hiervoor enkele oplossingen uitgewerkt. Zo wordt er niet meer met een wachtlijst gewerkt ,dienen kindjes slechts 2 dagen per week te reserveren en is Clara’s Hofke enkel gesloten tijdens het bouwverlof en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar”, besluit Van Eyken.