Bram Van Dijck en Nathalie Kennis als uitblinkers Meeting van AZV Arendonk 23 april 2018

Zwemmen

Veel volk en nog meer animo op de meeting van AZV Arendonk. "De knapste prestaties kwamen vanaf de categorie 15-17 jaar van Bram Van Dijck en Nathalie Kennis, twee beloften van KST of het Kempisch Swimming Team Turnhout", aldus Agnes Torfs van AZV.





Bram Van Dyck won op de vrije slag liefst vier keer. Net als het jonge talent Nathalie Kennis. "Zij stapelden de medailles op."





Het gaat om winst op 50m, 100m, 200m en 400m vrije slag. Vier keer goud voor Bram en Nathalie. Wannes Jacobs van AZV hield het bij drie keer goud op deze afstanden. Op de rugslag stalen thuiszwemmer Mike Gerritsen en de Molse Ella Cuyvers de show met ieder drie overwinningen. Cuyvers' ploegmaat Mereke Vuylsteke won prima twee keer. Opvallend ook, de actieradius van Fiona Van Bree van Mozka Mol, met winst op drie afstanden in de vlinderslag. Haar ploegmaat Mauro Geenen deelde in de eer met winst op 50m vlinderslag. Dan volgden nog drie 'triples' of dus drie zeges. Voor Arne Vriens van de organiserende club AZV Arendonk en voor haar vrouwelijke evenknie Jans Dillen van Mozka Mol. Zij zwommen op 50m, 100m en 200m schoolslag naar het goud. (PLG)