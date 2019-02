BMW X5 van oprit gestolen Wouter Demuynck

04 februari 2019

12u27 0

De politie kreeg zondagochtend omstreeks 10 uur de melding dat aan Roobeek in Arendonk een voertuig van een oprit gestolen was. De daders braken eerst in de woning in om de autosleutels te stelen en gingen daarna aan de haal met de BMW X5, die nieuw al snel 75.000 euro kost. De wagen is nog steeds spoorloos.