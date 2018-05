Bliksem zet dak van woning in brand 23 mei 2018

Het onweer dat gisterennamiddag over de Kempen trok, heeft grote schade veroorzaakt aan een woning aan Watering in Arendonk. Het ziet ernaar uit dat het huis getroffen werd door een blikseminslag. Al zeker het dak en de zolderverdieping raakten daarbij zwaar beschadigd. "Toen wij ter plaatse arriveerden, ging het om een uitslaande dakbrand", zegt brandweerkapitein Jan Druyts. "We hebben een stukje van het dak moeten verwijderen om de vlammen te kunnen bestrijden. We vermoeden dat de brand is veroorzaakt door een blikseminslag." Het bovenste deel van het dak is over de volledige lengte van de woning vernield. De rest van de woning liep rook- en waterschade op. Volgens de brandweer zal het huis tijdelijk onbewoonbaar zijn.





(JVN)