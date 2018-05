Bib zet zaaltje open voor studenten 04 mei 2018

Arendonkse studenten kunnen vanaf 14 mei in zaal De Vloed van de bibliotheek terecht om te studeren. "Er is wifi en elektriciteit voor het gebruik van laptops. We rekenen op onderlinge sociale controle zodat iedereen in alle rust kan studeren", zegt Wim Van de Perre van de Cultuurdienst. De studiezaal is tot 29 juni elke weekdag open van 9 uur tot 19 uur, op woensdag tot 17 uur. Er zijn enkele momenten waarop het studielokaal uitzonderlijk gesloten is. (JVN)