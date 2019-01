Bewoner betrapt inbrekers in woonkamer JVN

21 januari 2019

Een bewoner uit Voorheide in Arendonk stond zondagavond bij thuiskomst oog in oog met twee inbrekers. De bewoner kwam rond 19.30 uur thuis. Binnen in de woning betrapte hij twee verdachten in de woonkamer. De inbrekers zijn meteen weggevlucht nadat ze betrapt waren. De politie startte een zoekactie en het BIN-netwerk werd verwittigd, maar de verdachten konden niet meer gevat worden. Ze maakten geld buit uit de woning.