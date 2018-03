Bestelwagen vol drugsafval op Pelgrimsplein 22 maart 2018

De politie heeft gisterenmiddag op het Pelgrimsplein in Arendonk een bestelwagen ontdekt met een laadruimte vol chemisch afval. Wellicht gaat het om afval van een drugslaboratorium.





Agenten van de lokale politie Kempen Noord-Oost merkten een witte bestelwagen Mercedes zonder nummerplaten op aan het Pelgrimsplein. Buurtbewoners wisten al snel te vertellen dat de bestelwagen er al bijna twee weken stond. De politie vond dat verdacht en besliste de bestelwagen te openen. Voordat de deuren van de laadruimte met een mechanische schaar open werden geknipt, stelden politie en brandweer uit voorzorg een perimeter in. De brandweermannen die de bestelwagen openden, droegen ook beschermende kledij. Meteen na het openen van de deuren werd duidelijk dat de bestelwagen er waarschijnlijk gedumpt is door drugsfabrikanten. In de laadruimte stonden enkele tientallen vaten met chemisch afval. De civiele bescherming werd er bij gehaald om de vaten te verwijderen.





De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart naar afkomst van het vermoedelijke drugsafval. Mogelijk bevindt het drugslabo zich in Nederland. In het najaar van 2017 werd ook in Poppel (Ravels) als een lichte vrachtwagen met drugsafval aangetroffen. (JVN)