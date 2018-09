Aanhangwagen gestolen 05 september 2018

Dieven hebben een aanhangwagen voor een vrachtwagen gestolen bij een bedrijf aan Hoge Mauw in Arendonk. Mogelijk dateert de diefstal al van vorige week.





Vorige vrijdag merkten werknemers van het bedrijf dat er een gat in de omheining was gemaakt. Pas enkele dagen later werd de diefstal van de aanhangwagen vast gesteld. (JVN)