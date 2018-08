9/9 is Dag van de Solidariteit 30 augustus 2018

De Dag van de Solidariteit in Arendonk is op 9 september aan de elfde editie toe. Vorig jaar zamelden de organisatoren een recordbedrag van 14.000 euro in voor drie goede doelen. Dit jaar willen ze nog beter doen.De Dag van de Solidariteit zal voor het tweede jaar op rij plaatsvinden aan de Bemdhal. "Vorig jaar verhuisden we door het slechte weer voor de eerste keer naar daar. En dat bleek een succes", zegt Inge Van Deuren. Ook dit jaar kozen we met de werkgroep deze locatie. Indien het weer het toelaat, vindt alles plaats achter de hal. Anders is het binnen droog en warm." De dag begint met een bubbelbrunch voor 12 euro. Wie liever in pyjama ontbijt, kan een ontbijtbox aan huis laten leveren. Vanaf 14 uur zijn er muziekoptredens, kinderanimatie, een vrijetijdsmarkt en een wijnbar. (JVN)