5 jaar cel voor man (72) die drie kleindochters verkrachtte Jef Van Nooten

10 april 2019

10u25 2 Arendonk De 72-jarige man uit Arendonk die eind maart terecht stond voor de verkrachting van drie kleindochters is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar.

De man maakte 18 jaar lang seksueel misbruik van zijn kleindochters. Eén keer beloofde hij de meisjes dat hij er mee zou stoppen, maar dat hield de man maar 1,5 maand vol. Het misbruik begon in 2000. Pas in november 2018 – en drie kleindochters later - kwamen de aanrandingen en verkrachtingen aan het licht toen één van de meisjes het seksueel misbruik opbiechtte aan een zorgjuf op school. Al snel bleek dat ook haar jongere zusje en een oudere nicht jarenlang slachtoffer zijn geweest van hun grootvader. Eén van de meisjes was amper 4 jaar toen het misbruik begon.

De meisjes waren op geen enkel moment veilig. Als hij hen naar de sportclub bracht, stopte hij in een bos in Ravels om de meisjes te verkrachten. De man gaf zijn kleindochters regelmatig 5 euro om te zwijgen.