24 uur niet roken kan weekendje weg opleveren 18 mei 2018

Wie tijdens Arendonk Zingt & Swingt 24 uur lang de sigaret aan de kant laat, maakt kans op een gratis weekendje of een fitnessabonnement. Met die stunt wordt de campagne 'Arendonk stopt met roken' gepromoot die in september van start gaat.

Op 25 en 26 mei staat de zeventiende editie van 'Arendonk Zingt & Swingt' op het programma. Samen met rookstopcoach Els Bosch dagen de organisatoren van het gratis popfestival de bezoekers uit om 24 uur lang niet te roken tijdens het festival. "Zo willen ze op een positieve manier de groepscursus 'Arendonk stopt met roken' die in september 2018 van start gaat, promoten. Want als je op een festival deze gewoonte kan doorbreken, dan kan je het misschien ook wel voorgoed", zegt schepen Kenny Viskens (N-VA). Wie in het opzet slaagt en zaterdag een ademtest met de CO-meter aflegt, maakt onder meer kans op een weekendje gezonde lucht of een fitnessabonnement. "Wij zullen aanwezig zijn in en rond de tent om rokers te helpen. Zo zorgen we voor afleiding door een gezonde snack of advies van de rookstopcoach te geven. Ook ex-rokers zullen bezoekers bijstaan." Eén van die ex-rokers is acteur Chris Willemsen. "Hij is zelf tijdens 'Arendonk stopt met roken 2016' van de ene dag op de andere gestopt. Intussen raakte hij al twee jaar geen sigaret meer aan." Chris Willemsen is ook te zien in een reclamespot die Kris Dillen van de Arendonkse Videoclub maakte om het initiatief aan te kondigen. (JVN)