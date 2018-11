20 bewoners ziek: geen bezoek toegelaten in Woonzorgcentrum op Vrijheid Jef Van Nooten

07 november 2018

15u00 1 Arendonk De 110 bewoners van Woonzorggroep Arendonk Campus Vrijheid mogen voorlopig geen bezoek ontvangen. De beslissing kwam er nadat twintig bewoners van het rusthuis ziek werden. “Als er geen zieken meer bij komen, is vanaf donderdag weer bezoek toegestaan”, zegt directeur Marc Proost.

In de nacht van maandag op dinsdag werden de eerste bewoners ziek. Dinsdagvoormiddag stond de teller van het aantal bewoners dat moest braken of diarree had op vijftien.

“Tegen dinsdagavond waren twintig bewoners ziek”, vertelt directeur Marc Proost. “We wilden geen risico nemen en hebben meteen maatregelen genomen om een verdure verspreiding van een eventueel virus te voorkomen.”

De directie hield er rekening mee dat de bewoners mogelijk getroffen waren dood het Noro-virus, maar woensdagmiddag leek die hypothese al minder waarschijnlijk.

“Omdat de toestand intussen gestabiliseerd is. Sinds dinsdagavond zijn er geen nieuwe zieken bij gekomen. Het gaat dus wellicht om een besmetting met een bacterie, niet met een virus. Anders hadden er momenteel al 60 of 65 bewoners ziek moeten zijn volgens deskundigen.”

Of die bacteriële besmetting er gekomen is via een voedselvergiftiging of op een andere manier, is voorlopig niet duidelijk.

“Voor alle zekerheid houden we nog even de maatregelen aan alsof het toch om het Noro-virus zou gaan”, besluit Marc Proost. “Maar als er tegen donderdagochtend geen nieuwe gevallen zijn bij gekomen, zullen we opnieuw bezoek toelaten.”